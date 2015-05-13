"Ювентус" сыграл вничью с "Реалом" и вышел в финал Лиги чемпионов

В Мадриде (Испания) завершился ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Реал" принимал итальянскуй "Ювентус" (Турин) и сыграл вничью - 1:1. С учетом результата первой игры в Турине (2:1) в финал вышел "Ювентус".

Мадридский клуб намного активнее провел первый тайм игры и на 23-й минуте добился того, что игроки "Ювентуса" нарушили правила в своей штрафной площади. Пенальти реализовал Криштиану Роналду - 1:0. После этого "Реал" еще некоторое время провел в атаке, но во второй половине матча сконцентрировался на сохранении добытого преимущества. Однако, на 57-й минуте ответный гол забил Альваро Мората. После навеса со штрафного от Андреа Пирло вратарь "Реала" Икер Касильяс кулаком выбил мяч. Артуро Видаль вернул мяч в штрафную, Поль Погба отпасовал в район 11-метровой отметки, а Мората, подработав мяч, нанес точный удар с отскоком от газона - 1:1.

Таким образом, "Ювентус" выиграл по сумме двух матчей со счетом 3:2.

Как сообщал УНИАН, накануне в финал вышла испанская "Барселона", которая по сумме двух матчей выиграла у немецкой "Баварии" - 5:3.

Финал Лиги чемпионов состоится 6 июня в Берлине (Германия).