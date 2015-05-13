Тренер "Наполи" рассчитывает в матче с "Днепром" на 21 футболиста

В составе делегации итальянского клуба будет 21 футболист, сообщает пресс-служба ФК "Наполи".

На матч в Киев отправились: вратари - Рафаэл, Андухар, Контини; защитники - Маджио, Место, Энрике, Бритос, Гулам, Альбиоль, Кулибали; полузащитники - Жоржинью, Давид Лопес, Гаргано, Инлер, Инсинье, Габбьядини, Хамшик, Дюван; нападающие - Кальехон, Мертенс, Игуаин.

Как сообщал УНИАН, игра "Днепр" - "Наполи" состоится 14 мая в Киеве.

В первом полуфинальном матче Лиги Европы УЕФА сезона 2014/15 "Наполи" - "Днепр" была зафиксирована ничья - 1:1. В ответном матче "Днепру" достаточно будет сыграть 0:0. "Наполи" же будет необходимо побеждать соперника, либо играть более результативную ничью - 2:2, 3:3 и т.д. В случае повторения результата первого матча, 1:1, будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.