ФК "Металлист" проведет внутреннее расследование возможного "договорняка" матча УПЛ с "Волынью"

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Металлист".

"О результатах расследования будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Матч "Металлист" - "Волынь" состоялся 11 мая в Харькове и завершился со счетом 3:3. При этом, пять из шести голов были забиты в последние 20 минут игры.

Главные тренеры "Металлиста" и "Волыни" Игорь Рахаев и Виталий Кварцяный в послематчевых интервью заявили, что матч мог иметь договорной характер.

"Я с первой минуты подумал, что матч будет товарищеский. И главный тренер ничего не знает, что меня очень удивляет. Сегодня футболисты играли в какой-то отдельный футбол, который я не знаю… Вся команда играла во что-то непонятное для меня. Главный тренер что-то должен знать, а не догадываться", – заявил тренер "Волыни" Кварцяный.

Тренер "Металлиста" Рахаев в послематчевом флеш-интервью высказал мнение, что "футболисты ставят на тотализаторе". "Я тоже не понимаю... Играем всплесками… Вроде на тренировках делаем одно, а в игре получается совсем другое", – сказал он.

В свою очередь, глава Комитета по этике и честной игре федерации футбола Украины Игорь Кочетов 12 мая заявил, что в ФФУ изучат движение ставок в букмекерских конторах на матч "Металлист" – "Волынь".