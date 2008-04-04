Донецкий Металлург возглавил болгарин (фото)

Новым главным тренером футбольного клуба "Металлург" (Донецк) назначен болгарин Николай КОСТОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба со ссылкой на генерального директора ФК "Металлург" (Донецк) Евгения ГАЙДУКА, 44-летний болгарский специалист заключил контракт с донецким клубом на один год с возможной пролонгацией контракта.

Н.КОСТОВ как игрок выступал за клубы "Левски" (София, Болгария), "Славия" (София, Болгария), "Анортосис" (Никосия, Кипр). Как тренер возглавлял "Анортосис" (Никосия, Кипр)," Олимпиакос" (Кипр), "Бананц" (Ереван, Армения).

По словам Н.КОСТОВА, он "с радостью принял приглашение" возглавить "Металлург".

"Я люблю техничный футбол… Все мои команды умели во время игры применять различный стиль игры непосредственно под соперника", - отметил он в своих первых комментариях.

Е.ГАЙДУК уже представил Н.КОСТОВА команде в качестве нового тренера перед очередной тренировкой.

В пресс-службе также уточнили, что прежний главный тренер команды Сергей ЯЩЕНКО ушел с поста "по собственному желанию".