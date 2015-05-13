Берлускони ищет надежные руки для "Милана"

Об этом сообщает СПОРТ bigmir)net со ссылкой на Football Italia.

"В Китае есть десятки тысяч поклонников Милана. Поэтому вполне закономерно, что сразу три китайские группы бизнесменов заинтересованы в том, чтобы приобрести контрольный пакет акций клуба" - сказал Берлускони.

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"Моя семья, даже несмотря на свое трудолюбие и предпринимательские качества, уже не может нести на своих плечах такую нагрузку. Именно поэтому важно найти того, кто действительно хочет привлечь новые ресурсы, которые снова позволят Милану привлекать игроков мирового класса", - сказал он.

"Всем болельщикам я могу пообещать, что за счет своей мудрости и расчетливости я покину "Милан" лишь после того, как с полной уверенностью передам клуб в надежные руки", - заявил Берлускони.