Определились все пары четвертьфиналистов ЧМ по хоккею

В Чехии завершились матчи группового этапа 79-го Чемпионата мира по хоккею, по итогам которого определились все пары 1/4 финала.

На первой стадии плей-офф сойдутся Канада - Беларусь, Швеция - Россия, США - Швейцария и Финляндия - Чехия.

В Группе А максимальный результат показала команда Канады, ставшая единственной одержавшей 7 побед в 7 матчах. Причем, все 7 игр были выиграны в основное время - 21 очко их 21 возможного. Вслед за канадцами финишировал один из основных фаворитов турнира по версии букмекеров - сборная Швеции, хозяева турнира - Чехия - оказалась на 3-м месте, а команда Швейцарии - на 4-м.

В свою очередь, в Группе В лучший результат показала сборная США, выигравашя 6 матчей (1 в овертайме) при 1 поражении - 17 очков. Сборная Финляндии стала в итоговой таблице 2-й, действующий чемпион мира сборная России финишировала на 3-м месте, а команда Беларуси заняла 4-е место.

Кроме того, определись неудачники нынешнего турнира - сборные Австрии и Словении. Команды заняли последние места в группах и на ЧМ-2016 будут выступать не в Высшем дивизионе, а во втором по значимости Дивизионе 1А.

Как сообщал УНИАН, 79-й Чемпионат мира по хоккею проходит в Праге и Остраве с 1 по 17 мая.