УЕФА объявил о старте билетной кампании Евро-2016

Зарегистрироваться на билетном портале можно с 12 мая и до 10 июня, когда стартует первый этап продажи, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Первый этап продаж продлится до 10 июля. В те же даты - с 10 июня по 10 июля - в 2016-м году пройдет и сам Евро.

На этом этапе будет доступен один миллион билетов, в том числе билеты по минимальной цене - 25 евро - на 43 матча из 51. Дата подачи заявки в рамках указанного срока не имеет значения. По его окончании будет проведена жеребьевка, чтобы для тех матчей, на которые спрос превысил предложение, определить, какие заявки дадут право на покупку билетов.

УЕФА также передаст 20 000 билетов малообеспеченным детям в рамках программы "20 000 улыбок для ЕВРО".

Любопытно, что календарь матчей сборной Франции уже известен, так что болельщики команды-хозяйки турнира уже могут подавать заявки на конкретные поединки.

Евро-2016 пройдет на 10 стадионах в 9 городах Франции (2 стадиона - в Париже). В турнире впервые примут участие 24 команды.

В предыдущем Евро-2012, который совместно принимали Украина и Польша, участвовали 16 национальных сборных, которые проводили матчи на 8 стадионах - по четыре в Польше и Украине.