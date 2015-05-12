Теннисисты Свитолина и Долгополов вышли во второй раунд турнира в Риме

Свитолина в стартовом матче за 1 час 18 минут обыграла экс-десятую ракетку мира Флавию Пеннетту из Италии (26-я в мировой классификации) - 6:4 6:2, а Долгополов был значительно сильнее словацкого теннисиста Мартина Клижана - 6:4 6:1, сообщает Теннисный портал Украины.

На счету Долгополова в матче с Клижаном 4 эйса. Поединок продолжался 1 час 14 минут. Следующим соперником Александра станет испанец Гильермо Гарсия-Лопес.

А на счету Свитолиной в матче с Пенеттой 2 эйса и 1 двойная ошибка. Украинка сделала 5 брейков, ее соперница - только два. Счет личных встреч между Свитолиной и Пеннеттой стал равным - 1-1. Интересно, что 2 года назад, на турнире в Страсбурге (Франция) итальянка победила нашу землячку с таким же счетом - 6:4 6:2.

Следующей соперницей Свитолиной станет экс-первая ракетка мира американка Винус Уильямс.

Турнир в Риме является одним из крупнейших в мире и по значимости уступает только соревнованиям серии "Большого шлема". Общий призовой фонд Internazionali BNL d'Italia составляет около 6 млн. евро.