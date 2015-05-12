На матч Лиги Европы "Днепр" - "Наполи" проданы все билеты

Все билеты на игру, которая пройдет на столичном НСК Олимпийский (вмещает 70 050 мест) проданы, сообщает сайт болельщиков ФК "Днепр".

Вместе с тем, не все из билетов оказались в руках болельщиков.

Существенная часть пропусков на игру оказалась у спекулянтов. Они продают тикеты в социальных сетях или на сайтах частных объявлений. При этом перекупщики существенно подняли цены на билеты.

Так самые дешевые билеты, которые стоят 30 гривен, в интернете можно купить за 100. 100-гривненые пропуска спекулянты продают в три раза дороже, а на билеты в бизнес-сегмент (200-300 грн) делается четырехкратная накрутка.

Как сообщал УНИАН, игра "Днепр" - "Наполи" состоится 14 мая в Киеве.

В первом полуфинальном матче Лиги Европы УЕФА сезона 2014/15 "Наполи" - "Днепр" была зафиксирована ничья - 1:1. В ответном матче "Днепру" достаточно будет сыграть 0:0. "Наполи" же будет необходимо побеждать соперника, либо играть более результативную ничью - 2:2, 3:3 и т.д. В случае повторения результата первого матча, 1:1, будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.