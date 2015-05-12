Украинский дуэт по синхронному плаванию завоевал "серебро" Кубка Европы и лицензию на Олимпиаду-2016

14:22, 12 мая 2015
Спорт
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В Харлеммермере (Нидерланды) завершился Кубок Европы по синхронному плаванию, где в соревнованиях дуэтов представительницы Украины заняли 2-е место в общем зачете.

Лоліта Ананасова та Ганна Волошина представлять Україну на Олімпіаді-2016 у Ріо / sport-xl.org

В заключительный день соревнований украинский дуэт Анна Волошина / Лолита Ананасова завоевали серебро, уступив только представительницам России – Наталье Ищенко и Светлане Ромашиной, сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

Украинки проиграли именитым соперницам 3,2 балла. Однако наши девушки уверенно обошли испанок, опередив сильнейший дуэт этой страны Она Карбонель / Паула Кламбург на 0,8 балла.

Благодаря второму месту украинская пара получила лицензию на Олимпийские игры, которые пройдут летом 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Кроме того, в рамках соревнований Кубка Европы украинки заняли также 2-е место в командных соревнованиях (8 спортсменок), уступив России и опередив Испанию. А в произвольной комбинации украинки завоевали золото, опередив в итоговой таблице команды Италии и Греции.

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