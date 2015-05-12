Игрок "Днепра" Селезнев пообещал, что команда сделает все для попадания в финал Лиги Европы УЕФА

Об этом Селезнев заявил в интервью официальному сайту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Наполи" - очень серьезный соперник. Думаю, самый сильный из трех, которые могли нам попасться. Естественно, на нас никто не ставит. Это нормально. "Наполи" по рангу намного выше, чем мы - в Европе так считают. Но мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы пройти "Наполи" - отметил Селезнев.

Говоря о том, как команда сумела добиться столь значимого успеха в нынешнем сезоне - выход в полуфинал еврокубка - игрок отметил: "Дело в коллективе. Это отношения в команде, это уважение друг к другу. На протяжении определенного времени коллектив здесь не меняется, и он всегда был прекрасен. Я думаю, залог успеха в этом".

Рассуждая о том, набирает ли команда игровую форму от матча к матчу, Селезнев отметил: "Думаю, со стороны виднее, чем изнутри. Мы просто выходим и делаем то, что нас просят. Насколько каждый умеет играть в футбол. А судить мне неудобно. Хочется, чтобы это делали другие люди".

Говоря о том, ожидал ли от команды выхода в полуфинал еврокубка, Селезнев отметил: "Лично я никогда не забегаю вперед - что может быть, что будет дальше... Все делается постепенно. Я об этом по крайней мере не думал. Не думал, что в полуфинал попадем, потому что цель изначально была - выйти из группы, а потом уже постепенно ставить какие-то задачи".

В 2009-м году Евгений Селезнев завоевал Кубок УЕФА в составе "Шахтера", а сейчас у него есть шанс повторить успех в составе "Днепра".

Как сообщал УНИАН, в первом полуфинальном матче Лиги Европы УЕФА сезона 2014/15 "Наполи" - "Днепр" была зафиксирована ничья - 1:1.

В ответном матче "Днепру" достаточно будет сыграть 0:0. "Наполи" же будет необходимо побеждать соперника, либо играть более результативную ничью - 2:2, 3:3 и т.д. В случае повторения результата первого матча, 1:1, будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.