Кличко может провести бой с соотечественником Глазковым за титул IBF

Глазков является официальным претендентом на титул IBF, сообщает rsport.ru.

В частности, Климас отмечает: "Кличко сейчас будет проводить обязательные защиты по линии WBA и WBO. И следующая обязательная защита IBF у него через бой. А там уже Глазков будет готов на этот поединок. Мы тоже наверняка проведем один бой до этого, и будем ждать Владимира Кличко, который должен защитить свои титулы, скорее всего, против Тайсона Фьюри".

При этом, менеджер высказал сомнения в том, что это бой будет интересен в Украине. "Уверен, будет интересно посмотреть на бой Кличко с Глазковым. Единственная может возникнуть проблема - кому показывать этот бой. Украине он точно не нужен, а в Америке не думаю, что HBO будет заинтересован в поединке. Придется, может быть, ехать в Германию. Но будем смотреть, надо еще дожить до этого момента", - сказал Климас.

Глазков в марте выиграл поединок в канадском Квебеке у американца Стива Каннингема и стал официальным претендентом на титул IBF, которым владеет Владимир Кличко.