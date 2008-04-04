Украинка выиграла золото на чемпионате Европы по борьбе

В первый день соревнований чемпионата Европы по борьбе, который проходит в Финляндии, украинка Марьяна КВЯТКОВСКАЯ завоевала «золото» в весовой категории до 67 кг. В финальном поединке наша спортсменка победила россиянку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины.

Как отмечается в сообщении НОК, еще две украинки Юлия БЛАГИНЯ в весовой категории до 51 кг и Наталия СИНИШИН (весовая категория до 59 кг) завоевали «бронзу», первая – в поединке с румынкой, а вторая – болгаркой.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей БУБКА поздравил девушек с удачным выступлением и пожелал дальнейших успехов.