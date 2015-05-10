УПЛ: "Днепр" уступает "Заре", "Динамо" громит донецкий "Металлург"

В Днепропетровске и Киеве завершились матчи 23-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в которых "Днепр" уступил луганской "Заре" со счетом 0:2, а "Динамо" в роли номинальных гостей разгромило на НСК "Олимпийский" донецкий "Металлург" - 6:0.

В игре на "Днепр-Арене" хозяева так и не сумели прервать серию неудач в матче с луганчанами, которые уже на протяжении трех сезонов считаются неудобными соперниками для "Днепра". Гости имели преимущество на протяжении первого тайма, которое реализовали в два гола. На 27-й минуте гол забил забил Дмитрий Хомченовский. Контратака "Зари", в ходе которой Джаба Липартия отпасовал мяч Хомченовскому, завершилась точным ударом низом с линии штрафной площади в дальний угол ворот. А на 43-й минуте отличился Филипп Будковский. Снова удачной оказалась контратака "Зари", во время которой Александр Караваев сделал передачу на Будковского и тот ударом низом не оставил шансов вратарю "Днепра" Денису Бойко - 0:2.

Во втором тайме "Днепр" много атаковал, но не сумел даже сократить разрыв в счете.

В свою очередь, в матче в Киеве "Динамо" полностью переиграло донецикй "Металлург". Уже на 9-й минуте Андрея Ярмоленко открыл счет в этом матче, а на 27-й оформил дубль. В концовке первого тайма, на 45-й минуте Евгений Хачериди довел счет до крупного - 3:0. А после перерыва голами в составе "Динамо" отличились Артем Кравец, Юнес Беланда и Лукаш Теодорчик.

Накануне, в рамках 23-го тура, донецкий "Шахтер" в Ужгороде разгромил "Говерлу" в сверхголевом матче - 3:7.

Таким образом, после 23-х туров у "Динамо" - 59 очков, "Шахтера" - 52, "Днепра" - 50, "Зари" - 40.