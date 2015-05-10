УПЛ, 23-й тур, "Днепр" - "Заря": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепропетрвоске проходит матч 23-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимает луганскую "Зарю". Встречаются команды, занимающие на данный момент 3 - 4-е места в турнирной таблице.

«Заря» для днепропетровцев уже более трех лет на внутренней арене является едва ли не самым грозным оппонентом. Ведь после практически двух десятков сезонов безальтернативного преимущества "Днепра", потом большинство своих лучших матчей сезона луганчане стали проводить именно в противостоянии с подопечными Хуанде Рамоса. Интересно, что в матче первого круга, несмотря на приход в "Днепр" Мирона Маркевича, тенденции продолжились - "Заря" выиграла со счетом 2:1.

Сейчас, несмотря на очевидные успехи «Днепра» и выход на 2-е место (по потерянным очкам), добыть победу в матче с "Зарей" будет также крайне сложно. На протяжении нескольких предыдущих туров УПЛ наставники "Днепра" задействовали ближайший резерв, бросая основные силы на матчи еврокубков и Кубка Украины - против "Шахтера". Накануне исторического шанса в Лиге Европы УЕФА (ответного матча против итальянского "Наполи"), весьма вероятно, что лидеры будут отдыхать и теперь.

В свою очередь, «Заря» не обременена такими приятными хлопотами, а сосредоточена исключительно на сохранении текущей 4-й строки в таблице УПЛ, и качество демонстрируемого футбола позволяет на это надеяться.

Обе команды имеют солидные действующие серии в Премьер-лиге: хозяева не проигрывают 8 туров подряд (после той самой игры первого круга с "Зарей", 1:2), а «Заря» забивает в ворота каждого оппонента на протяжении 10 матчей.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом игры считается "Днепр", ставки на победу которого принимаются с коэффициентом 1,57 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из рассчета 3,98 к 1, а на победу "Зари" - 4,95 к 1.

Матч "Днепр" - "Заря" начнется в 19.30. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".

Стартовые составы команд:

Днепр: 71. Бойко, 2. Влад, 39. Сваток, 30. Папа Гуйе, 7. Канкава, 8. Ксенз, 12. Бруно Гама, 19. Безус, 25. Федорчук, 99. Матеус, 11. Селезнев

Запасные: 77. Шелихов, 14. Чеберячко, 20. Лео Матос, 24. Лучкевич, 29. Ротань, 9. Калинич, 10. Коноплянка

Заря: 30. Шевченко Н., 8. Малышев, 15. Вернидуб, 99. Пилявский, 4. Чайковский, 6. Каменюка, 10. Липартия, 21. Опанасенко, 37. Хомченовский, 20. Караваев, 28. Будковский

Запасные: 1. Сантини К., 25. Белый, 45. Гордиенко, 18. Малиновский, 22. Любенович, 29. Тотовицкий, 35. Грицай