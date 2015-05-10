УПЛ, 23-й тур, "Карпаты" - "Черноморец": видео онлайн-трансляция

В этой игре сошлись команды, занимающие последнее 14-е и 11-е места в турнирной таблице.

Это один из определяющих матчей для команды Игора Йовичевича, потому что в следующих турах испытания для «Карпат» подготовлены более серьезные - команды из квартета лидеров УПЛ - луганская "Заря", киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Нельзя расслабляться и «Черноморцу», ведь теоретически расстояние в 8 очков от зоны вылета еще можно растерять. К тому же одесситы по неофициальному зачету весенней части соревнований имеют предпоследний показатель, обходясь без побед, записав в актив лишь 3 ничьих и 2 гола в ворота противников.

Дома «Карпаты» в этом противостоянии имеют трехкратное преимущество по числу побед и почти двукратное в забитых мячах - 9 к 3 и 29-15. Вместе с тем противники настолько не любят уступать друг другу, что практически половину игр завершили мирно. Ничья - наиболее популярный итог, который сейчас больше удовлетворит гостей.

Кстати, матч первого круга в Одессе также завершился со счетом 0:0.

На котровках букмекерских контор явным фаворитом игры является львовская команда. На победу хозяев ставки принимаются с коэффициентом 1,8 к 1, в то время как на ничью - 3,31 к 1, а на победу "Черноморца" - 4,29 к 1.

Матч "Карпаты" - "Черноморец" начнется в 17.00. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".