Два украинца выиграли легкоатлетический турнир серии IAAF World Challenge с лучшими результатами сезона

Соревнования 10 мая принимал Токио (Япония).

Бондаренко победил в секторе для прыжков в высоту с результатом 2,37 м. Второе место занял Гуовей Жанг (Китай), третье - японец Такаши Это. Оба спортсмена прекратили выступления на отметке 2,28 метра, но китаец победил за счет меньшего количества использованных попыток.

В свою очередь, Мищенко быстрее всех преодолела дистанцию 1500 метров (4.02,47 мин). Вслед за ней финишировали Гудаф Цегай из Эфиопии (4.03,09) и Эйша Праут из США (4.05,52).

Для обоих украинских атлетов соревнования стали первыми в этом году.

Еще одна украинка, Ирина Новожилова, была восьмой в соревнованиях в метании молота (66,86 м). Здесь победу одержала Мартина Храснова из Словакии (74,27 м).