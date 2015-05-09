Украинцы заняли первые два места в велогонке "Пять колец Москвы"

Гонка завершилась в субботу, 9 мая, четвертым этапом в Москве на Воробьевых горах, сообщает пресс-служба Федерации велоспорта Украины.

Хотя первым на дистанции 160 км сегодня стал россиянин Матвей Зубов из команды "Динамо", по суммарным результатам всех стартов лучшими были украинские велогонщики. Всего за пять дней соревнований (пролог и 4 этапа) гонщики преодолели 640 км по дорогам российской столицы.

В соревнованиях принимали участие 155 спортсменов из Белоруссии, Украины, Сербии, Казахстана, Узбекистана, Латвии, Германии, Испании, Швейцарии, Гватемалы, Молдавии и России - в общей сложности 26 команд.

Велогонка "Пять колец Москвы" венчала блок соревнований, проходивших в первые дни мая в российской столице. На минувшей неделе состоялись однодневные гонки "Кубок Москвы", "Мемориал Олега Дьяченко" и "Гран-при Москвы".

Как сообщал УНИАН, украинские велогонщики покорили почти все российские майские велогонки. Победителем международной однодневной велогонки Кубок Москвы стал украинец из Крыма Сергей Лагкути из команды KOLSS-BDC Team. При этом второе место также досталось нашему спортсмену Денису Костюку из той же команды.

Впоследствии весь призовой финиш велогонки «Мемориал Олега Дьяченко» пестрел майками KOLSS-BDC Team и украинской сборной. Золото у харьковчанина Михаила Кононенко, серебро завоевал воспитанник черниговского велоспорта Александр Поливода и бронза у николаевца Виталия Буца (в майке чемпиона Украины). Также Михаил Кононенко из команды Kolss-BDC Team выиграл второй этап международной велогонки "Пять колец Москвы", а его достижение повторил партнер по команде Александр Поливода. Ему покорился 3-й этап гонки, прошедший на олимпийской трассе в "Крылатском". Поливода показал лучшее время - 4 часа 8 минут 11 секунд. Вторым на этапе стал еще один украинский гонщик Андрей Хрипта (4:08.33), представляющий новую украинскую континентальную команду Kyiv Capital Racing.

Серия велогонок в Москве была посвящена 70-летию Победы.