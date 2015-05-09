Украинки завоевали 6 медалей на чемпионате Европы по пауэрлифтингу

Представительницы Украины на чемпионате завоевали шесть наград, сообщает Радио Свобода со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Спортсменки также установили несколько рекордов и заняли второе общее место в командном зачете соревнований.

Так, дебютантка международных соревнований, 25-летняя Евгения Тишакова выступала в весовой категории до 84 килограммов и подняла в сумме троеборья 585 кг − 240 в приседании, 130 в жиме лежа и в тяге 215. С этим результатом Евгения поднялась на вторую ступеньку европейского пьедестала.

В отличие от Тишаковой для Заслуженного мастера спорта Украины Инны Оробец этот чемпионат Европы стал уже 14-м в карьере. В весовой категории свыше 84 килограммов спортсменка завоевала малую золотую медаль в жиме лежа и серебряную медаль в сумме троеборья.

Читайте такжеУкраинская молодежная сборная по самбо завоевала 19 медалей на чемпионате ЕвропыБронзовые медали в сумме троеборья завоевали Мария Чепиль из Коломыи и полтавчанка Екатерина Клименко. Клименко по собственному весу уступила своей напарнице по сборной Анастасии Деревянко из Ивано-Франковска. Анастасия установила рекорд Европы в тяге − 192,5 килограмма. В сумме троеборья она подняла 480 килограммов, завоевав тем самым серебряную медаль чемпионата Европы.

На верхнюю ступеньку пьедестала почета поднялась многократная абсолютная чемпионка и рекордсменка планеты Лариса Соловьева. Лариса выступала в традиционной для себя категории до 63 килограммов и установила два мировых рекорда в жиме лежа − 169 и 170 килограммов.

В командном зачете сборная Украины заняла второе место с результатом 47 очков. Всего украинские девушки завоевали одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали в сумме троеборья, не допустив ни одной нулевой оценки.

В число сильнейших женщин на турнире вошли две представительницы Украины - Анастасия Деревянко и Лариса Соловьева. Лариса Соловьева вновь признана сильнейшей участницей чемпионата Европы.