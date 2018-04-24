Шанс на еврокубковое чудо для «Днепра»

Этого матча ждали с большим опасением. Стал свидетелем диалога двух коллег, одному из которых (из печатного СМИ) совсем некстати было позднее начало матча в четверг. «Так напиши, что проиграли - 0:4», - посоветовал второй. «Оно где-то так и будет», - ответил газетчик.

Что любопытно, по сути игры они оказались абсолютно правы. Неаполитанцы имели полное игровое и территориальное преимущество, а их более высокое индивидуальное мастерство позволило им легко создавать момент за моментом и… также легко их транжирить. Хозяева поля хотели эффектных, красивых голов, а когда соперник «вцепился зубами» в ничью, явно занервничали и никак не могли даже открыть счет. Потом и кровью «выцарапать» гол они тоже не смогли. К счастью для игроков «Наполи» подоспел перерыв, а после паузы их атаки стали более осмысленными и одна все же закончилась голом. На свою беду, итальянская команда немного притормозила, а разогнаться еще раз уже не смогла…

Совершенно других слов в этой ситуации заслуживает «Днепр». Абсолютно трезво оценивая расстановку сил, гости с первых же минут сосредоточились на игре «вторым номером», делали акцент на оборону, но старались и публику не разочаровать. Это был далеко не «автобус». Можно сказать, что «автобусом» на стадионе в Неаполе даже не пахло… Гости деловито распасовывали мяч в центре поля, доводя до исступления итальянских тиффози, но, тем самым, успокаивая своих болельщиков. Мол, все под контролем. При первой же возможности атаковали ворота соперника, еще до гола создав ряд опасных моментов. Ну а при атаке «Наполи», разумеется, всеми силами отходили назад. Покзательным стал эпизод с участием Коноплянки, «обокравшего» соперника в одном из эпизодов в углу штрафной площади «Днепра».

Возможно, «Днепр» и не заслужил ничью «по-игроцки», но за свои морально-волевые заслужил во сто крат…

Через неделю днепропетровскому клубу представится шанс совершить маленькое футбольное чудо – выйти в финал еврокубка. Сегодняшняя игра показала, что чудеса бывают. Огромный респект за это – главному тренеру. Мирон Маркевич показал себя отличным психологом, сумев абсолютно правильно настроить «явного аутсайдера» на «явного фаворита». Ведь днепропетровцы не тушевались, даже проигрывая по ходу матча. Смею предположить, что и проигрывая 0:2, они также спокойно продолжали бы выискивать свои шансы на успех. Получилось почти «по Лобановскому». Команда-звезда побила команду звезд.

Вчера судьба отблагодарила «Днепр» за терпение и настойчивость, заодно подарив шанс. В следующий четверг днепропетровцам предоставится шанс отблагодарить судьбу…

Кирилл Стадниченко