Бенитес отметил отличную игру вратаря "Днепра"

- Что скажете о голе из офсайда?

- Да был офсайд, когда мы пропустили гол. Мы попытаемся изменить общий результат в Киеве.

- Какие шансы у "Наполи" выйти в финал? Вы спокойны за результат матча в Киеве?

- У нас еще много будет шансов, чтобы сделать игру в Киеве. Игра зависит от многих факторов. Это не только техника, но и характер, оборона. Мы показали, что можем хорошо играть и у нас есть хорошие шансы пройти дальше. Проценты говорить не буду. Уверен, что можем пройти дальше.

- Как оцените сегодняшнее судейство?

- По судье я говорить ничего не буду, вы сами видели, что случилось.

- Вы злы, что команда не так играла?

- Игуаин четыре раза мог забить, конечно, недоволен. Так бывает, когда лучший игрок соперника это вратарь. Он играл отлично.

- В первом тайме игроки "Наполи" 5 раз попадали в офсайд. Это заслуга обороны "Днепра"?

- Это заслуга обороны "Днепра" и заслуга судьи.

- Вы как никогда поздно стали делать замены.

- Команда хорошо играла, и не было смысла менять игроков.

- Как будете играть в Украине?

- Зависит от того, как будет играть "Днепр". Если они сыграют как сегодня, то они будут сильно рисковать.