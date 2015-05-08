Маркевич: Игры, которой нам бы хотелось не было
09:41, 08 мая 2015Спорт
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Главный тренер Днепра Мирон Маркевич прокомментировал первый матч полуфинала Лиги Европы с Наполи (1:1).
Селезнев же вовремя вышел и забил - Маркевич / fcdnipro.ua
"Результат вроде есть, но игры, которой нам бы хотелось не было. Через неделю стоит сыграть на порядок сильнее. Не знаю, что сегодня произошло, возможно, нервная ситуация и на ребят давил результат. Наверное - это дело психологии", - передает комментарий тренера сайт Чемпион.
"Если Игуаин сегодня не забил, то значит защитник хорошо сыграл. Бойко - герой игры, который все тащил. Селезнев же вовремя вышел и забил.
Что касается гола, который мы забили, я не смотрел на лайнсмена, а смотрел на судью, который указал на центр поля.
В чемпионате Украины у нас таких матчей нет. Мы очень низко сели в этой игре и дали сопернику много территории", - рассказал Маркевич в комментарии Футбол 2.
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