Маркевич: Игры, которой нам бы хотелось не было

"Результат вроде есть, но игры, которой нам бы хотелось не было. Через неделю стоит сыграть на порядок сильнее. Не знаю, что сегодня произошло, возможно, нервная ситуация и на ребят давил результат. Наверное - это дело психологии", - передает комментарий тренера сайт Чемпион.

"Если Игуаин сегодня не забил, то значит защитник хорошо сыграл. Бойко - герой игры, который все тащил. Селезнев же вовремя вышел и забил.

Что касается гола, который мы забили, я не смотрел на лайнсмена, а смотрел на судью, который указал на центр поля.

В чемпионате Украины у нас таких матчей нет. Мы очень низко сели в этой игре и дали сопернику много территории", - рассказал Маркевич в комментарии Футбол 2.