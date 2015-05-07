Лига Европы, 1/2 финала, "Севилья" - "Фиорентина": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Севилье состоится матч Лиги Европы УЕФА, в котором "Севилья" примет на своем поле итальянскую "Фиорентину".

Это будет первый из двух матчей команд на стадии 1/2 финала соревнований.

"Севилья" пробьется во второй подряд финал Лиги Европы УЕФА, если победит "Фиорентину", игравшую в решающем матче еврокубка в далеком 1990-м году.

Команды ранее никогда не пересекались в официальных матчах под эгидой УЕФА. Вместе с тем, статистика "Севильи" в матчах с итальянскими клубами выглядит весьма удручающе - 0 побед, 1 ничья, 3 поражения. В 2007-м году андалузцы уступили "Милану" со счетом 1:3 в поединке за Суперкубок УЕФА. Ренато забил тогда единственный гол "Севильи" во встречах с представителями Италии.

В свою очередь, статистика "Фиорентины" в матчах с представителями Испании также отрицательная: 2 победы, 4 ничьи, 6 поражений. "Фиалки" еще ни разу не выигрывали в Испании. Более того, они проиграли испанским клубам в двух финалах еврокубков. В 1957 году они были биты "Реалом" в финале Кубка европейских чемпионов, а в 1962-м уступили "Атлетико" в решающем матче Кубка кубков.

На котировках букмекерских контор в сегодняшнем матче фаворитом является "Севилья", на победу которой ставки принимаются с коэффициентом 1,81 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из расчета 3,61 к 1, а на победу "Фиорентины" - 4,33 к 1.

Матч "Севилья" - "Фиорентина" начнется в 22.05 по киевскому времени. Телетрансляцию игры проведет канал "2+2".

Стартовые составы команд:

Севилья: 29. Серхио Рико, 2. Тремулинас, 4. Крыховяк, 6. Каррису, 15. Колодзейчак, 19. Банега, 19. Рейес, 20. Витоло, 22. Видаль А., 25. Мбиа, 9. Бакка

Запасные: 25. Барбоса, 3. Наварро, 5. Фигейраш, 23. Коке Андухар, 17. Денис Суарес, 7. Гамейро, 12. Иборра

Фиорентина: 1. Нето, 2. Гонсало Родригес, 15. Савич, 28. Маркос Алонсо, 40. Томович, 5. Бадель, 17. Хоакин, 20. Борха Валеро, 74. Салах, 14. Фернандес, 33. Гомес

Запасные: 12. Тэтэрушану, 4. Ричардс, 6. Варгас, 19. Басанта, 7. Писарро, 10. Аквилани, 72. Иличич