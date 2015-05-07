Месси обновил бомбардирский рекорд Роналду в Лиге чемпионов

01:12, 07 мая 2015
Спорт
1996

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси обновил бомбардирский рекорд Лиги чемпионов.

Месси / fcbarcelona.com

Теперь он составляет 77 голов. Днем ранее его установил нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду - 76 мячей, передает Проспорт.

Аргентинец оформил дубль в первом матче 1/2 финала турнира против "Баварии", состоявшийся 6 мая на "Кам Ноу". Для Месси этот матч стал сотым в еврокубках.

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12 мая "Барселона" будет гостить в Мюнхене.

"Реал" 13 мая в родных стенах постарается поквитаться с "Ювентусом", который победил в первом матче со счетом 2:1.

Поэтому, бомбардирское противостояние Месси - Роналду еще продолжается.

76-Й ГОЛ МЕССИ

77-Й ГОЛ МЕССИ

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