Южненский "Химик" стал чемпионом Украины по баскетболу

В Днепропетровске завершился третий матч финальной серии плей-офф украинской баскетбольной Суперлиги, где "Днепр" принимал на своей площадке "Химик" (Южный) и проиграл с разгромным счетом 41:81.

Для "Химика" эта победа оказалась третьей подряд и решающей в серии.

Матч проходил с ощутимым преимуществом гостей, которые уже в первой четверти оформили преимущество в 8 очков - 25:17. После 2-х минутного перерыва южненцы продолжили увеличивать отрыв, к большому перерыву доведя его до "+17". Команда выиграла четверть (19:10) и первую половину в целом - 44:27.

А во второй половине "Химик" и вовсе разгромил соперника, выиграв 3-ю и 4-ю четверти, соответственно, 18:7 и 19:7.

Лучшим игроком в составе команды-победительницы стал американский легионер Дерек Нидем, на счету которого 14 очков.

Таким образом, "Химик" выиграл финальную серию Суперлиги со счетом 3:0.

Всего же, в нынешнем сезоне, клуб из Южного выиграл все 30 матчей регулярного чемпионата, а также все серии плей-офф - четвертьфинал, полуфинал и финал - в трех матчах. "Химик" выиграл все 39 матчей сезона. Единственное поражение в официальных матчах сезона команда потерпела в полуфинале Кубка Украины от киевского "Будівельника".

"Днепр" стал обладателем серебряных медалей Суперлиги, а "Будівельник" завоевал "бронзу", одолев в "малом" финале БК "Киев" в четырех матчах, 3:1.