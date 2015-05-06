Женская сборная Украины по баскетболу начала подготовку к чемпионату Европы

Команда будет проводить подготовку к главному соревнованию баскетбольного года на базе в Конча-Заспе до 9 июня, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Помимо тренировочного процесса команда также примет участие в трех товарищеских турнирах. 11-14 мая состоится Международный турнир в Литве, 21-24 мая аналогичные соревнования в Словакии, а 26-30 мая - в Беларуси.

В расширенный список кандидаток в национальную женскую сборную Украины 2015 года входят: Дубровина Ольга, Дорогобузова Екатерина, Зарицкая Анна, Мацко Кристина, Виктория Мирчева, Самбурская Елена, Ягупова Алина, Арина Белоцерковская, Киселева Оксана, Мазниченко Ольга, Екатерина Рымаренко, Шматова Виктория, Спітковська Евгения, Скорбатюк Наталья, Вита Горобец, Александра Чек, Уро-Ниле Мириам, Богданова Анастасия, Антонюк Татьяна, Хоменчук Александра и Ковалева Екатерина.

Комментируя подготовку к турниру, главный тренер сборной Украины Вадим Чечуро отметил: "В этом году у нас будут проблемы с передней линией, поскольку травмы получили Валерия Бережинская и Олеся Малашенко. Таисия Бовыкина готовится стать мамой. К тому же Александра Курасова завершила спортивную карьеру. До января она брала паузу, а потом планировала начать тренировки и играть в чемпионате России, но результаты обследования показали, что она не может больше профессионально заниматься спортом. Вот такие проблемы с четырьмя игроками, на которых возлагались особые надежды".

Соперниками сборной Украины на групповом турнире европейского первенства станут титулованные и амбициозные соперники: Франция - серебряный призер чемпионата Европы 2013, Чехия - 6-е место, Черногория — с которой украинки раньше регулярно встречались на различных турнирах и Румыния - команда-хозяин соревнований. Сборная Украины проведет групповой этап в Тимишоаре (Румыния). Согласно регламенту соревнований, во 2-й групповой этап выйдут 3 сильнейшие команды каждой группы.

Чемпионат Европы среди женских сборных пройдет 11-28 июня в Румынии и Венгрии.