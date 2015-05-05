Пакьяо могут дисквалифицировать за сокрытие травмы перед боем с Мейвезером

После поединка 36-летний Пакьяо заявил, что вышел на ринг с повреждением плеча, сообщает lenta.ru со ссылкой на Fox Sports.

Однако перед боем оба боксера заполнили анкету NSAC, где на вопрос о наличии травм Пакьяо ответил отрицательно. За сокрытие этой информации ему грозит штраф или дисквалификация.

Ранее стало известно о том, что Пакьяо на этой неделе перенесет операцию на травмированном суставе. Ожидается, что на восстановление ему понадобится от 9 до 12 месяцев.

12-раундовый бой прошел в ночь на воскресенье, 3 мая, в Лас-Вегасе (США, штат Невада) и завершился победой американца по очкам единогласным решением судей.

Мэйвезер стал обладателем трех поясов чемпиона мира в весовой категории до 66,68 килограмма по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO). Позже он заявил, что откажется от всех титулов. В сентябре американец собирается провести последний бой и завершить карьеру.