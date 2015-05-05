Лига чемпионов, 1/2 финала, "Ювентус" - "Реал": видео онлайн-трансляция

Это будет первая игра команд в рамках 1/2 финала.

"Ювентус" и действующий обладатель трофея "Реал", у которых на двоих 20 выступлений в финалах Кубка чемпионов, выявят обладателя путевки на решающий матч сезона 2014/15 в Берлин, где определится сильнейший.

Команды дважды встречались на групповом этапе прошлого розыгрыша. В Мадриде сильнее оказался "Реал"(2:1), а в Турине была зафиксирована ничья - 2:2.

В первом матче дважды отличился Криштиану Роналду. Решающий мяч португалец забил на 29-й минуте после того, как Фернандо Льоренте восстановил равновесие, поразив ворота соотечественников. Во втором тайме у "Юве" был удален защитник Джорджио Кьеллини. В ответной игре в Турине хозяева вышли вперед стараниями реализовавшего пенальти Артуро Видаля, но мадридцы ответили голами Роналду и Гарета Бейла. От поражения "бьянконери" спас Льоренте, точно пробивший головой.

Всего же, соперники провели между собой 16 матчей, и все - в рамках престижнейшего еврокубка. "Ювентус" дома выиграл пять встреч при одной ничьей и одном поражении, а "Реал" на своем поле победил в пяти поединках при двух поражениях. В эти 16 встреч входят финал ЛЧ-1997/98 ("Реал" выиграл со счетом 1:0) и переигровка четвертьфинала Кубка чемпионов-1961/62, состоявшаяся в Париже. Тогда победа также осталась за мадридцами - 3:1.

Любопытно, что на внутренней арене в нынешнем сезоне "Ювентус" уже решил все свои проблемы, став в минувшие выходные чемпионом Италии - в четвертый раз подряд. "Реал" же, наоборот, отстает от "Барселоны" на 2 балла в чемпионате Испании и командам предстоит упорнейшая борьба за титул в последних 3-х турах чемпионата.

На котировках букмекерских контор шансы команд оцениваются приблизительно одинаково, с небольшим перевесом "Реала". На победу "Реала" ставки принимаются с коэффициентом 2,46 к 1, в то время как на победу "Ювентуса" - 2,95 к 1, а на ничью - 3,18 к 1.

Начало игры в 21.45. Трансляцию матча "Ювентус" - "Реал" проводит телеканал 2+2.