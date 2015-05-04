Сборная США выиграла у России, а Канада - у Чехии в матчах главных фаворитов ЧМ по хоккею
Хоккеисты сборной США выиграли у команды России (4:2), а сборная Канады выиграла у Чехии (6:3) в матчах группового этапа на чемпионате мира-2015, который проходит в чешских городах Прага и Острава.
В составе победителей отличились Тревор Льюис (7-я минута), Тори Краг (27), Марк Аркобелло (52) и Брок Нельсон (60, в пустые ворота). Авторами шайб у россиян стали Антон Белов (24) и Сергей Плотников (57).
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В свою очередь, в Праге хозяева турнира играли против родоначальников хоккея и не смогли ничего противопоставить оппоненту. Канадцы вели в счете на протяжении практически всей игры, начиная с 5-й минуты. Голы у канадцев забили Джордан Эберле (5), Тейлор Халл (20), Син Кутюрье (38), Тайлер Сегин (43), Сидни Кросби (51) и Тайлер Тоффоли (59, в пустые ворота). У чехов отличились Мартин Эрат (20), Мартин Зарович (36) и Владимир Соботка (59).
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по хоккею в Чехии проходит с 1 по 17 мая.