"Динамо" разгромило "Говерлу" матче Премьер-лиги

На столичном НСК "Олимпийский" завершился матч 22-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимало ужгородскую "Говерлу" и разгромило соперника со счетом 6:0.

Игра в Киеве проходила с полным преимуществом хозяев поля, которые открыли счет уже на 12-й минуте, когда гол забил Артем Кравец. А к окончанию первого получаса игры преимущество "Динамо" в счете уже было подавляющим. На 20-й минуте ворота своей команды поразил Илья Глушицкий (автогол), на 28-й Кравец сделал дубль, а на 30-й - Андрей Ярмоленко реализовал пенальти - 4:0. Уже в самой концовке первого тайма, на 41-й минуте, Сергей Сидорчук забил пятый гол в ворота "Говерлы".

После перерыва иевляне значительно снизили темп, соперник сдерживал атаки, но не сумел отбиться в эпизоде на 73-й минуте, когда Лукаш Теодорчик в шестой раз поразил ворота закарпатцев - 6:0.

Таким образом, киевляне, как минимум, сохранили отрыв от "Шахтера" в 5 очков в турнирной таблице, который еще может увеличиться, если донецкая команды не сможет выиграть свой матч.

22-й тур УПЛ завершится в понедельник вечером матчем в Луцке "Волынь" - "Шахтер".