Премьер-лига, 22-й тур, "Волынь" - "Шахтер": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Луцке состоится матч 22-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Волынь" примет на своем поле донецкий "Шахтер".

В этой игре сойдутся 8-я и 3-я (на данный момент) команды турнирной таблицы УПЛ.

"Шахтер" на 5 очков отстает от лидера УПЛ "Динамо" и с каждым туром остается все меньше шансов на то, что команда Мирчи Луческу сохранит титул чемпиона Украины, которым она постоянно владеет с 2010-го года.

Впрочем, гораздо более актуальным для горняков сейчас становится вопрос соперничества с "Днепром" за итоговое 2-е место, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов. После вчерашней победы "Днепра" над "Черноморцем", команда из Днепропетровска опередила дончан в турнирной таблице на 2 очка и "Шахтер" сегодня не имеет права даже на ничью.

Горнякам ни в коем случае нельзя расслабляться. Противник у «горняков» не такой мощный, но из числа тех, от кого всегда можно ожидать и сюрпризов, и по-настоящему интересной и агрессивной игры. Донетчане, как никто другой из грандов, это знает, ведь уступили в Луцке в прошлом сезоне. Правда, тогда эта осечка не помешала стать чемпионом.

Выступления «Волыни» в весенней части соревнований если и не провальные, то близки к неудовлетворительным. Особенно это касается игр дома, где местные болельщики исправно радуются голам в чужие ворота еще с лета. А вот победами их игроки луцкой команды давно уже не радовали.

Любопытно, что матч первого круга во Львове был очень ярким, зрелищным и насыщенным, завершившись со счетом 6:2 в пользу горняков. В истории противостояния команд Луцке, в 12 играх зафиксированы 6 побед "Шахтера", при 4 ничьих и 2 победах "Волыни".

На котировках букмекерских контор, фаворитом сегодняшнего матча является "Шахтер" на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 1,15 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из рассчета 6,59 к 1, а на победу "Волыни" - 14,4 к 1.

Трансляцию матча "Волынь" - "Шахтер" проводит телеканал 2+2.