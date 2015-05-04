Мейвезер собирается отказаться от всех своих чемпионских поясов

После победы над Мэнни Пакьяо 2 мая в так называемом "бою века", Мейвезер стал обладателем пяти чемпионских поясов: в полусреднем весе - WBA (Super), IBF и WBO в первой средней - WBA (Super) и WBC, сообщает Проспорт.

"Я думаю, в понедельник я откажусь от всех титулов, а сейчас я просто хочу отправиться домой и отдохнуть", - заявил Мейвезер после боя.

Следующий и последний бой "Мани" собирается провести осенью.

А о бое с филиппинцем Флойд сказал следующее: "Пакьяо - выдающийся боксер. Очень необычный. Я знал, что он будет меня прессинговать, но я не пропускал так много ударов. Когда он впервые попал ударом слева, это меня взбодрило. Но мы сделали то, что должны были сделать.

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Суть не в том, чтобы прилагать максимум усилий, а в том, чтобы драться с умом. Я рожден победителем, я умру победителем. У меня остался всего один бой. Мой последний бой в сентябре, а затем наступит время уйти. И я думаю, я не буду скучать по боксу".