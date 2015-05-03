"Днепр" разгромил "Черноморец" в матче Премьер-лиги

В Днепропетровске завершился матч 22-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" выступал в роли номинальных гостей в матче с одесским "Черноморцем" и разгромил соперника со счетом 3:0.

Судьба матча была решена уже в концовке первого тайма.

"Днепр" имел полное преимущество в игре на своем стадионе, а на 30-й и 44-й минутах дубль оформил Никола Калинич. Сначала провал одесситов в центральной зоне привел к тому, что после передачи Евгения Шахова партнер по команде Калинич вышел один на один с вратарем "Черноморца" Юрием Мартыщуком, и не сближаясь с вратарем пробил точно в угол ворот - 1:0. А на предпоследней минуте тайма Калинич реализовал пенальти.

После перерыва номинальные гости продожали давление на ворота соперника и на 76-й минуте Роман Безус по центру вывел Евгения Селезнева один на один с Мартыщуком, и тот легко разобрался с вратарем, пробив мимо него в угол ворот - 3:0.

На данный момент также завершились матчи "Металлист" - "Ворскла" (0:2), "Ильичевец" - "Карпаты" (1:0), "Заря" - "Металлург" Д. (4:2).

22-й тур УПЛ завершится тремя матчами в понедельник.