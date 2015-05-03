Сборная Украины по гандболу проиграла третий матч отборочного цикла Евро-2016.

В Вила-Нова-ди-Гая (Португалия) завершился матч отборочного турнира чемпиионата Европы-2016 по гандболу, в котором сборная Португалии принимала команду Украины и выиграла со счетом 34:24.

Матч изначально проходил с преимуществом хозяев площадки, которые уже в первом тайме создали себе преимущество в 7 голов - 19:12. После перерыва португальцы уверенно удерживали свой перевес и нарастили его до 10 голов.

Лучшим бомбардиром в составе сборной Украины стал Роман Чичикало, на счету которого 8 голов.

Таким образом, украинцы проиграли третий матч подряд и практически лишились шансов попасть на европейское первенство. После очередного тура отборочных соревнований в Группе 5 у сборной Венгрии 8 очков (4 матча), Португалии - 4 (4), России - 2 (3), Украины - 0 (3).

Матчи Украина - Россия пройдут на нейтральной площадке в Минске (Беларусь) 10-11 июня.

Согласно регламенту соревнований в финальный турнир Евро выйдут две сильнейшие команды группы.