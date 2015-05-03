Украинец Алтухов завоевал вторую медаль чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ

В Рачице (Чехия) завершились утренние финалы в рамках заключительного дня Чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ, где сборная Украины завоевала две награды - серебро и бронзу, сообщает официальный сайт соревнований.

В мужском заезде каноистов-одиночников на дистанции 500 метров юный перспективный украинец 19-летний Павел Алтухов выиграл вторую награду за два дня. Он финишировал третьим отстав от победителя Мартина Фуксы из Чехии (результат - 1 минута 49.716 секунды) на 1.532 секунды. 2-е место и серебро ЧЕ выиграл Михаил Павлов из России.

Вторую медаль дня украинцы завоевали в финале мужских каноэ-двоек на дистанции 500 метров. Украинцы плохо отработали на первой половине дитсанции, но удачно спуртовали на финише, не сумев обогнать только дуэт из России. Победители Алексей Коровашков и Иван Штыль отстояли титул чемпиона Европы с результатом 1 минута 43.848 секунды. Украинцы Дмитрий Янчук и Тарас Мищук отстали на 1.424 секунды, а финишировавшие 3-ми гребцы из Беларуси Глеб Саладуха и Даниил Маклай - на 2.364 секунды.

Таким образом, на данный момент на счету сборной Украины 6 медалей - 1 золотая, 2 серебряные и 3 бронзовые.

Как сообщал УНИАН. чемпионат Европы в Рачице (Чехия) проходит с 1 по 3 мая.