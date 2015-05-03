22-й тур, Премьер-лига, "Черноморец" - "Днепр": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепропетровске проходит матч 22-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором одесский "Черноморец", на правах хозяев поля, играет в Днепропетровске с "Днепром". Сойдутся 3-я и 11-я команды турнирной таблицы лиги.

Матч не может проходить в Одессе, так как ГУ МВД по Одесской области запретило команде проводить игры в городе по соображениям безопастности. В свою очередь, в ФК "Черноморец" не захотели проводить матч на нейтральном поле стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского в Киеве. Одесситы приняли решение повести игру на поле соперника.

Околофутбольные события существенно способствуют «Днепру» и уменьшают шансы «Черноморца». Ведь в Днепропетровске настоящие хозяева стадиона практически не пропускают, тогда как у «моряков» проблемы с атакой возникают где бы то ни было.

Команда Мирона Маркевича предыдущие две победы в Чемпионате ПЛ добыла практически вторым составом, и следует отдать должное тренерскому штабу днепропетровцев – он не жалуется на судьбу, несмотря на реальную борьбу в 3-х соревнованиях. Поэтому и в воскресенье стоит ожидать отдыха большинства игроков из тех, кому предстоит в Неаполе уже 7 мая сыграть в первой игре полуфинала Лиги Европы против "Наполи". В этом плане большое внимание будет приковано к Андрею Близниченко, ведь именно он отправлял победные мячи в ворота «Олимпика» и «Ильичевца».

Матч первого круга в Днепропетровске завершился со счетом 2:1 в пользу "Днепра".

На котировках букмекерских контор явным фаворитом игры является "Днепр", на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 1,4 к 1. В то же время на ничью можно поставить из расчета 4,3 к 1, а на победу "Черноморца" 7,05 к 1.

Трансляцию матча "Черноморец" - "Днепр" проведут телеканал 2+2 и сайт УНИАН.