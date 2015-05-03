Бой века: Мейвезер по очкам победил Пакьяо в Лас-Вегасе

Как сообщает Sport.ua, американец в этом поединке защищал титулы чемпиона мира в полусреднем весе по версиям WBA и WBC, филиппинец отстаивал титул WBO.

Ожидаемо Пакьяо с первых раундов пошел вперед, а Флойд Мейвезер работал "вторым номером". Филиппинец агрессивно наступал, во втором раунде зажал соперника в углу, а в четвертой трехминутке у канатов разрядил в американца затяжную серию ударов.

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Во второй половине поединка Пакьяо начал уставать и снизил темп. Мейвезер удачно действовал на контратаках и наносил большее количество точных ударов навстречу.

В итоге победу единогласным решением одержал американец. Счет судейских записок – 118:110, 116:112, 116:112.