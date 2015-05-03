Бой века: Мейвезер по очкам победил Пакьяо в Лас-Вегасе
В Лас-Вегасе (США) состоялся самый ожидаемый поединок за последние годы в профессиональном боксе – "Бой века" между американцем Флойдом Мейвезером (48-0, 26 KOs) и филиппинцем Мэнни Пакьяо (57-6-2, 38 KOs).
Как сообщает Sport.ua, американец в этом поединке защищал титулы чемпиона мира в полусреднем весе по версиям WBA и WBC, филиппинец отстаивал титул WBO.
Ожидаемо Пакьяо с первых раундов пошел вперед, а Флойд Мейвезер работал "вторым номером". Филиппинец агрессивно наступал, во втором раунде зажал соперника в углу, а в четвертой трехминутке у канатов разрядил в американца затяжную серию ударов.
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Во второй половине поединка Пакьяо начал уставать и снизил темп. Мейвезер удачно действовал на контратаках и наносил большее количество точных ударов навстречу.
В итоге победу единогласным решением одержал американец. Счет судейских записок – 118:110, 116:112, 116:112.