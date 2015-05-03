Украинец Ломаченко нокаутировал Родригеса в Лас-Вегасе, защитив титул чемпиона мира

Как сообщает Проспорт, Ломаченко доминировал в ринге весь бой, а в 9-м раунде ударами в селезенку и в голову второй раз отправил соперника в нокдаун, который не смог встать после отсчета рефери.

Кроме того, как отмечается, рефери снял с Родригеса два очка за удары ниже пояса, о которых уже сигнализировал Ломаченко, наученный опытом боя с Орландо Салидо.

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Стоит отметить, что Родригес был первым номером рейтинга WBO, до него аж четыре соперника отказались драться с украинцем. Для Ломаченко это пятый бой на профессиональном ринге и четвертая победа. Единственное поражение боксер потерпел в первом чемпионском бою против Салидо, который грязно победил.