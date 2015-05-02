Украинка Свитолина выиграла теннисный турнир в Марракеше

В финале украинская теннисистка, посеянная под 4 номером, за 1 час 49 минут обыграла Тими Бабош из Венгрии: 7-5 7-6(3), сообщает Теннисный портал Украины.

В первой партии Свитолина проигрывала 2-5, но сумела выиграть подряд 5 геймов, отыграв 4 сетбола. Всего же, в матче на счету украинки 9 эйсов и 1 двойная ошибка.

Украинка заработала 280 рейтинговых очков и 44 712,5$ призовых. Общий призовой фонд этого турнира составлял 250 тыс. долларов.

Это - третий одиночный титул Свитолиной на турнирах WTA (ранее харьковчанке дважды покорился турнир в Баку - в 2013 и 2014 годах). На счету украинской теннисистки также победа на турнире WTA challenger в Пуне, Индия (2012).

Добавим, что это первый титул WTA для Элины на кортах с грунтовым покрытием. Ранее ей удавалось побеждать только на харде.

В понедельник Свитолина поднимется на 21-е место в мировой классификации - второй результат среди украинских теннисисток за годы независимости нашей страны.

Большего сумела добиться Алена Бондаренко, занимавшая в 2008 году 19-ю позицию. Однако на счету Бондаренко-старшей - два титула WTA.