Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала бронзу чемпионата Европы

В Минске (Беларусь) завершились финальные соревнования в командном первенстве Чемпионата Европы по художественной гимнастике, где сборная Украины заняла третье место.

В итоговой турнирной таблице украинки уступили только сборным России и Беларуси.

После первого дня соревнований команда шла на 4-м месте с небольшим отставанием от сборной Израиля, но существенно уступая россиянкам и белорускам. И было понятно, что в заключительный день командных соревнований, Анне Ризатдиновой, Виктории Мазур и Элеоноре Романовой предстоит борьба за брону. В итоге, судьба медали решилась в заключительном выступлении, где израильтянка Нета Ривкин в самой концовке совершила грубую ошибку.

В итоговой таблице у России 150,173 балла, Беларуси - 144, 556, Украины - 139,798, Израиля - 139,567.

В воскресенье будут разыграны медали в личных соревнованиях в отдельных упражнениях. Согласно регламенту чемпионата Европы, лучшая гимнастка в личном многоборьбе - абсолютная чемпионка, на этом турнире не определяется.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в Минске с 1 по 3 мая.