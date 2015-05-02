Украинский дуэт каноистов завоевал золото чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ

В Рачице (Чехия) завершились соревнования первого финального дня чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ, где сборная Украины завоевала полный комплект наград - золото, серебро и две бронзы.

В финале каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров 19-летний Павел Алтухов финишировал на 3-м месте. Юный украинец на 1,164 секунды отстал от победителя Себастьяна Бренделя из Германии - 3 минуты 55,296 секунды. 2-е место на счету Томаша Качура из Польши.

В финальном заезде женских байдарок-четверок на дистанции 500 метров, украинская команда заняла 2-е место. Команда выступила в составе Мария Повх, Анастасия Тодорова, Инна Грищун и Мария Кичасова. Украинки отстали от команды Беларуси на 1,5 секунды, но опередили Россию - на 0,7 секунды.. Результат победительниц - 1 минута 35,58 секунды.

Главный успех был добыт в финальном заезде каноэ-двоек на дистанции 1000 метров, где Дмитрий Янчук и Тарас Мищук завоевали золотые медали. С результатом 3 минуты 36,572 секунды они опередили дуэты из России (отставание - 1,98 секунды) и Германии (2,06 секунды).

Наконец, в последнем заезде - четверокз-каноистов на дистанции 1000 метров - Дмитрий Янчук, Эльнур Ахадов, Денис Коваленко и Эдуард Шеметило завоевали бронзу. Они на 1,952 секунды отстали от победителей из сборной России (результат - 3 минуты 23,460 секунды) и от команды Румынии (1,332 секунды отставания от победителей).

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ проходит в Чехии с 1 по 3 мая.