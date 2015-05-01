Сборные России и Канады разгромили соперников в первый день ЧМ по хоккею

В Праге и Остраве (Чехия) завершился первый день Чемпионата мира по хоккею, в рамках которого свои матчи выиграли основные фавориты турнира - сборные России и Канады.

Действующие чемпионы мира россияне обыграли команду Норвегии - 6:2, а Канада была намного сильнее Латвии - 6:1. При этом, оба матча проходили в одном ключе, когда команды-фавориты добивались успеха в стартовом периоде, а затем спокойно доигрывали матч. Россияне выиграли первый период со счетом 4:0, а канадцы - 3:0.

В свою очередь, сборная США неожиданно крупно обыграла команду Финляндии - 5:1. А самым напряженным матчем дня стала игра между сборными Чехии и Швеции. Основное время закончилось со счетом 5:5, в овертайме ни одна из команд не сумела отличиться, а в серии буллитов сильнее оказались шведы - 6:5.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по хоккею проходит в Чехии с 1 по 17 мая.