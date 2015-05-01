Руководство "Шахтера" размышляет над возвращением в Донецк

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Очень приятные впечатления от поездки в родной Донецк - город, где есть все, что нужно для команды: база, стадион, отлаженная инфраструктура и логистика", - говорит Палкин.

В Донецке возобновляет свою работу детская Академия ФК "Шахтер". Как объясняется, с соответствующей инициативой в клуб обратились родители юных футболистов, буквально настаивая на занятиях.

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"У нас же были набраны команды младших возрастов. Пытаемся создать для ребят отдушину, потому что юным футболистам психологически тяжело сидеть дома, зная, что они уже маленькие игроки" Шахтера", - отмечает Палкин.

Постепенно клуб возобновляет занятия и в рамках проекта "Давай, играй!". График проведения тренировок ориентировано на работу школ города.

Напомним, что "Шахтер" из Донецка почти год назад, перебравшись во Львов. Однако главный тренер Мирча Луческу выразил недовольство поддержкой львовян и заявил о поиске нового места пребывания.