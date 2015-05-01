Тренер и отец Мейвезера считает, что у Пакьяо нет сильного удара и шансов на победу

Американский тренер Флойд Мейвезер-старший, тренирующий своего сына Флойда Мейвезера-младшего, считает, что у его предстоящего соперника филиппинца Мэнни Пакьяо нет ударной мощи, и в предстоящем поединке Пакьяо придется отступать, сообщает Аllboxing.ru.

«У него нет удара, — заявил Мейвезер-старший. — Я думаю, Флойд в этом бою может намного больше идти вперед, и я думаю, он заставит Пакьяо пятиться назад. Он может подвигаться минуту, раунд или два, но не думаю, что он будет долго это делать. Честно говоря, я даже не думаю, что это будет похоже на бой. Если хочешь быть избитым, подерись с Флойдом. Фредди Роуч может говорить все, что угодно, но я — лучший тренер всех времен».

Бой Мейвезер - Пакьяо, который состоится 2 мая в Лас-Вегасе, считается "боем столетия". На котировках букмекерских контор в этом противостоянии фаворитом считается Мейвезер, ставки на победу которого принимаются из расчета 1,45 к 1, тогда как коэффициент на победу Пакьяо составляет 2,75 к 1.

Сайт УНИАН и телеканал 2+2 проведут трансляцию вечера бокса, где в андеркарте главного поединка Мейвезер - Пакьяо также состоится бой с участием украинца Василия Ломаченко. Трансляция начнется в 04.00 по киевскому времени в ночь на 3 мая.