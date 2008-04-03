ПФЛ наказала Луческу

Решением Бюро Профессиональной футбольной лиги за некорректное поведение главного тренера "Шахтера" Мирчи Луческу во время матча 22-го тура "Таврия" – "Шахтер" донецкий клуб оштрафован на 1000 у.е.

В виду участия в составе команды "Таврия" незаявленных футболистов в матче 22-го тура первенства дублирующих составов "Таврия" – "Шахтер" симферопольской команде зачтено техническое поражение, а донецкой – техническую победу. Соответствующие изменения будут внесены в турнирную таблицу. Кроме того, "Таврия" оштрафована на 3000 у.е.

За нарушение общественного порядка на стадионе "Нефтяник" во время матча 22-го тура чемпионата "Нефтяник" – "Карпаты" хозяева оштрафованы на 500 у.е.

За нарушение общественного порядка на стадионе "Шахтер" во время матча 22-го тура чемпионата "Металлург" Донецк – "ФК Харьков" донецкий клуб оштрафован на 500 у.е.

ФК "Металлург" Запорожье, который не предоставил команде "Закарпатье" футбольное поле для проведения тренировки перед матчем 23-го тура чемпионата "Металлург" Запорожья – "Закарпатье", оштрафован на 3000 у.е.

За неэтичные выпады генерального директора ФК "Кривбасс" Александра Затулки в адрес арбитра Игоря Подушкина после матча 23-го тура "Кривбасс" – "Нефтяник-Укрнефть" криворожский клуб оштрафован на 2000 у.е.

Бюро ПФЛ удовлетворило ходатайство ФК "Металлист" относительно предоставления разрешения на проведение матча 24-го тура чемпионата "Металлист" – "Днепр" на стадионе "Динамо" г. Харьков. Кроме того, Бюро ПФЛ позволило ФК "Металлист" перенести время начала матча "Металлист" – "Днепр" с 18.00 на 15.00 в связи с отсутствием искусственного освещения на стадионе "Динамо".

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