Бой Кличко и Дженнингса стал самым рейтинговым на телеканале HBO за последние несколько лет
15:44, 30 апреля 2015Спорт
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Поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимиром Кличко и американским супертяжем Брайантом Дженнингсом, показал наивысшие рейтинги трансляций боксерских поединков на американском канале HBO с лета 2012 года.
Бой Кличко - Дженнингс привлек огромное внимание американской аудитории / Reuters
Ни один бой, транслируемым HBO, не собирал аудиторию, превышающую 1, 6 млн. человек после поединка между Хулио Сезаром Чавесом-младшим и Энди Ли, сообщает сайт Официального фан-клуба братьев Кличко.
Пиковая аудитория по ходу поединка Кличко — Дженнингс достигала 1,74 миллиона. Средняя аудитория составляла 1,637 млн.
Любопытно, что на втором месте в рейтинге HBO идет бой Геннадий Головкин - Мартин Мюррей, средняя аудитория которого составила 1,433 млн. человек. На 204 тыс. меньше, чем на бой Кличко - Дженнингс.
Как сообщал УНИАН, украинский чемпион в очередной раз защитил свои титулы, одержав победу единогласным решением судей.
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