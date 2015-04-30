Бой Кличко и Дженнингса стал самым рейтинговым на телеканале HBO за последние несколько лет

Ни один бой, транслируемым HBO, не собирал аудиторию, превышающую 1, 6 млн. человек после поединка между Хулио Сезаром Чавесом-младшим и Энди Ли, сообщает сайт Официального фан-клуба братьев Кличко.

Пиковая аудитория по ходу поединка Кличко — Дженнингс достигала 1,74 миллиона. Средняя аудитория составляла 1,637 млн.

Любопытно, что на втором месте в рейтинге HBO идет бой Геннадий Головкин - Мартин Мюррей, средняя аудитория которого составила 1,433 млн. человек. На 204 тыс. меньше, чем на бой Кличко - Дженнингс.

Как сообщал УНИАН, украинский чемпион в очередной раз защитил свои титулы, одержав победу единогласным решением судей.