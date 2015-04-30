«Химик» и «Днепр» сыграют в финале плей-офф украинской баскетбольной Суперлиги

Первый матч состоится в Южном (Одесская область), так как "Химик" имеет преимущество своей площадки благодаря лучшему результату в итоговой таблице регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт Суперлиги.

"Химик" занял 1-е место в турнирной таблице (30 побед, 0 поражений), а "Днепр" - третье (19/11).

Путь команд к серии за "золото" складывался по-разному. «Химик» пропускал 1/4 финала, а в полуфинале без особых усилий прошел «Киев» (3-0 в серии). В свою очередь, «Днепр", уверенно одолев на стадии четвертьфинала «Николаев» (3-0), в 1/2 финала провел тяжелую серию с «Будивельником», которая завершилась со счетом 3-2.

Все три очные встречи регулярного сезона завершились победами «Химика», который оказался сильнее в первом (76-68), втором (63-49) и третьем кругах (69-60) соревнований. При этом, как минимум в двух матчах из трех южненцы не имели существенного преимущества и вынуждены были приложить немало усилий для итогового успеха.

Главный тренер «Химика» Карлис Муйжниекс поделился ожиданиями от финальной серии с «Днепром», отметив: «Любая команда выходя в финал, уже доказывает этим, что она серьезная сила. В составе «Днепра» есть опытные игроки и менее опытные, но самое главное, что они показали – команда имеет амбиции, и все там готовы выкладываться на сто процентов. Разумеется, никто нам не подарит победу только потому, что мы более опытные или есть еще какие-то заслуги. Мы должны быть к этому готовы, настраиваться на борьбу. Учитывая ход полуфинальной серии, можно сказать, что нам далась победа очень легко, а это не лучшая подготовка к финалу. Но такой выпал жребий. В то же время «Днепр» в упорной борьбе буквально вырвал право играть в финале, все пять игр они провели с «Будівельником» очко в очко боролись до последней секунды этой серии из пяти игр. Молодая команда получила хорошее боевое крещение, где каждая игра дается тяжело, с кровью. В этом плане они хорошо подготовлены психологически. Наша задача – настроиться и так бороться, чтобы наша мотивация была столь же высокой».

Финальная серия "Химик" - "Днепр" продлится до трех побед одной из команд. Будет проведено от трех до пяти игр.

Чемпион Украины может определиться, ориентировочно, 6, 8, или 12 мая.