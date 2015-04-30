WBO санкционировала проведение боя Кличко - Фьюри

После начала переговоров у них будет 60 дней на то, чтобы достичь договоренности, а если сделать этого в отведенный срок не удастся, будут назначены промоутерские торги, победитель которых и займется организацией поединка, сообщает Вoxingnews.

Сам бой должен состоятся осенью, до конца октября 2015 года.

Таким образом, объединительный бой за титул абсолютного чемпиона мира, в котором Кличко должен сразиться с чемпионом по версии WBC Деонтеем Уайлдером, в этом году не состоится.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 апреля в Нью-Йорке Кличко провел очередную защиту всех своих титулов, выиграв 12-раундовый бой по очкам у американца Брайанта Дженнингса. Сразу после этого боя Кличко заявил, что его следующим соперником скорее всего станет Фьюри, а бой должен пройти в Европе.