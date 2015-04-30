WBO санкционировала проведение боя Кличко - Фьюри
Всемирная боксерская организация (WBO) постановила, что команды чемпиона мира по версиям WBO, IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко и официального претендента на его титул по версии WBO британца Тайсона Фьюри должны начать переговоры о бое 5 мая.
После начала переговоров у них будет 60 дней на то, чтобы достичь договоренности, а если сделать этого в отведенный срок не удастся, будут назначены промоутерские торги, победитель которых и займется организацией поединка, сообщает Вoxingnews.
Сам бой должен состоятся осенью, до конца октября 2015 года.
Таким образом, объединительный бой за титул абсолютного чемпиона мира, в котором Кличко должен сразиться с чемпионом по версии WBC Деонтеем Уайлдером, в этом году не состоится.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 апреля в Нью-Йорке Кличко провел очередную защиту всех своих титулов, выиграв 12-раундовый бой по очкам у американца Брайанта Дженнингса. Сразу после этого боя Кличко заявил, что его следующим соперником скорее всего станет Фьюри, а бой должен пройти в Европе.