Боксер Пакьяо спас соотечественницу от смертной казни с помощью письма к президенту Индонезии

Пакьяо в обращении к президенту Индонезии просил за свою соотечественницу Мэри Джейн Велозу, которую должны были расстрелять минувшей ночью, сообщает fightnews.ru.

“Мистер президент, 2 мая я проведу в Лас-Вегасе поединок против Флойда Мейвезера. Эта дуэль считается боем века. Но я смогу назвать своей моральной победой уже то, если помогу спасти жизнь. Я посвящаю этот бой моей стране и всему азиатскому народу, к которому принадлежат Филиппины и Индонезия. Спасибо, мистер президент“ - написал Пакьяо.

Официальной причиной отмены смертной казни осужденных называется то, что один из подельников Велозу сдался полиции Филиппин. Велозу предоставлена отсрочка для проведения дополнительного судебного слушания.

Как сообщал УНИАН, бой между Мэйуэзером и Пакьяо состоится в ночь на 3 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Спортсмены оспорят три чемпионских пояса в полусреднем весе (до 66,7 килограмма) по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Первые два титула принадлежат 38-летнему американцу, третий — 36-летнему филиппинцу.

Сайт УНИАН и телеканал 2+2 проведут трансляцию вечера бокса, где в андеркарте главного поединка Мейвезер - Пакьяо также состоится бой с участием украинца Василия Ломаченко. Трансляция начнется в 04.00 по киевскому времени в ночь на 3 мая.