Президент донецкого "Олимпика" пригрозил снятием команды с чемпионата

Как утверждает Гельзин, именно угрозы ультрас «Динамо» заставили перенести матч полуфинала Кубка Украины на стадион имени Лобановского, сообщает Футбол 1.

"Не надо нас под давлением заставлять куда-то переходить. Нарушается спортивный принцип. Мы не можем играть два матча у «Динамо» в гостях. Это неправильно. Стадион Банникова сертифицирован ФФУ, мы никаких нарушений не допускали. Еще раз будет такая провокация – мы или снимемся с чемпионата, или будем играть там, где нам хочется. Сегодня мы идем навстречу в первый и последний раз неадекватным высказываниям этих болельщиков. Если бы «Динамо» хотело утрясти этот вопрос, оно бы утрясло", - отметил Гельзин.

Также, президент клуба подытожил: "Официально заявляю - еще одна такая провокация со стороны неадекватных фанатов, и мы можем сняться с чемпионата. Под давлением мы играть не будем. Предложил службе безопасности стадиона, чтобы я лично встретился с руководителями фан-движения «Динамо». Я бы объяснил, почему мы выбрали стадион Банникова, но мне поступил отрицательный ответ. Не хотят встречаться, – сказал Гельзин.

Как сообщал УНИАН, накануне, в день матча 1/2 финала Кубка Украины по футболу "Олимпик" - "Динамо" за три часа до предполагаемого начала матча игра была перенесена с НТК им. Банникова (вмещает около 1,6 тыс. мест) на стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского (вмещает около 18 тыс. мест). Начало матча также было смещено с 17.00 на 20.00 Перенос был осуществлен из-за угроз фанатов "Динамо" устроить беспорядки во время игры на стадионе им. Банникова, так как, по их мнению, руководство "Олимпика" проигнорировало интересы рядовых болельщиков, приняв решение проводить матч на стадионе с минимальным количеством зрительских мест.

Игра "Олимпик" - "Динамо" завершилась со счетом 0:0.